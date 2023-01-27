Тратящий 138 миллионов рублей в год мужчина раскрыл секрет молодости

45-летний Брайан Джонсон ежедневно обследуется для поддержания моложавого внешнего вида

Программист Брайан Джонсон потратил многомиллионное состояние на свой внешний вид и раскрыл секрет молодости. Соответствующей информацией он поделился с изданием Mirror.

Так, 45-летний герой материала рассказал, что собрал команду из 30 врачей, которые следят за его здоровьем. Мужчина признался, что, желая отсрочить старость, он каждый год тратит не менее двух миллионов долларов (138 миллионов рублей) на исследования своего организма и поддержание моложавого внешнего вида.

По словам Джонсона, он ежедневно встает в пять утра, занимается спортом в течение часа и соблюдает вегетарианскую диету. Помимо этого, он полоскает ротовую полость после чистки зубов маслом чайного дерева. Вдобавок перед сном мужчина использует специальные очки против синего света, чтобы улучшить качество сна.

Также герой материала ежедневно измеряет свой вес, индекс массы тела, жировые отложения, уровень глюкозы в крови и колебания частоты сердечных сокращений с помощью различных обследований. «Я лечу спортсменов и голливудских знаменитостей, и никто не выходит за рамки возможного так сильно, как Брайан», — признался терапевт Джонсона Джефф Толл.

Ранее в декабре российский пластический хирург Александр Вдовин раскрыл секреты молодости 69-летней жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Доктор предположил, что для поддержания моложавой внешности супруга Макрона борется с морщинами, а также провисанием нижней части лица. По мнению врача, знаменитость делала операцию по подтяжке кожи и деликатную коррекцию скуловой области филлерами на основе гиалуроновой кислоты.