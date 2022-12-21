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16:12, 21 декабря 2022Ценности

Российский хирург раскрыл секреты молодости 69-летней жены Макрона

Хирург Александр Вдовин: для поддержания молодости Брижит Макрон прибегала к ринопластике

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Российский пластический хирург Александр Вдовин раскрыл секреты молодости 69-летней жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. На эту тему он высказался в интервью Life.

По словам специалиста, форма носа первой леди Франции на фотографиях многолетней давности сильно отличается от нынешней. «Брижит очень много лет назад прибегала к ринопластике. В те годы операция по коррекции носа проводилась по иным стандартам, чем это происходит сегодня», — заявил он.

Помимо этого, доктор предположил, что для поддержания моложавой внешности супруга Макрона борется с морщинами, а также провисанием нижней части лица. По мнению врача, знаменитость делала операцию по подтяжке кожи и деликатную коррекцию скуловой области филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

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Вдобавок эксперт заметил неглубокие морщины в области лба Брижит и отсутствие у нее нависших век. «Скорее всего, имела место верхняя блефаропластика или эндоскопический лифтинг лба», — считает собеседник издания.

В заключение хирург обратил внимание на ноги супруги французского лидера, которая часто носит платья и мини-юбки. Вдовин отметил, что над коленями у Брижит нет избытков кожи как у многих возрастных женщин. Как утверждает медик, скорее всего, она делала лазерную шлифовку и другие аппаратные процедуры, направленные на устранение данной проблемы.

В августе пластический хирург Риккардо Фрати раскрыл секреты красоты и молодости зарубежных звезд. В материале отмечается, что поп-исполнительница Дженнифер Лопес поддерживает свой внешний вид с помощью тренировок и восьмичасового сна. При этом, по мнению доктора, 53-летняя знаменитость все же могла сделать липосакцию живота и подтянуть кожу на руках.

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Екатерина Ештокина
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