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Пластический хирург раскрыл секреты красоты и молодости зарубежных звезд

Пластический хирург Фрати: для поддержания молодости Холли Берри сделала липосакцию
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес . Фото: David Swanson / Reuters

Пластический хирург Риккардо Фрати раскрыл секреты красоты и молодости зарубежных звезд. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Известно, что американская актриса Холли Берри соблюдает интервальное голодание в сочетании с кето-диетой. Кроме того, 56-летняя голливудская звезда регулярно занимается спортом, включая в свою тренировочную программу упражнения на пресс. Однако, по словам специалиста, чтобы иметь настолько подтянутое тело, необходимо прибегнуть к помощи хирургов. «У нее прекрасный рельеф на животе и руках, чего можно добиться с помощью подтягивающих процедур или пластических операций. Хирургическая липосакция — самый эффективный способ удаления лишнего жира, поэтому, вероятно, именно ее она и сделала», — предположил Фрати.

В материале также отмечается, что поп-исполнительница Дженнифер Лопес поддерживает свою молодость с помощью тренировок и восьмичасового сна. При этом, по мнению доктора, 53-летняя знаменитость все же могла сделать липосакцию живота и подтянуть кожу на руках.

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В свою очередь, 59-летняя актриса Деми Мур занимается йогой и серфингом, а в ее ежедневном рационе всегда присутствует здоровая пища. По словам Фрати, четкого овала лица бывшая модель добилась благодаря процедурам липосакции и подтяжки. «Ее щеки кажутся полными, а кожа гладкой. Ее лицо четко очерчено, а скулы ярко выражены. Такие результаты обычно достигаются удалением жировых отложений со щек», — пояснил медик.

В завершение авторы статьи приводят последнюю фотосессию 55-летней актрисы Николь Кидман для журнала Perfect Magazine, где она продемонстрировала подтянутое тело и мускулы. Утверждается, что звезда добилась таких результатов посредством отказала от курения. Помимо этого, она ежедневно использует солнцезащитный крем и занимается йогой. В свою очередь Фрати объяснил, что Кидман не прибегала к хирургическим вмешательствам и не использовала ботокс или филлеры. «Ее тело выглядит естественно», — заключил эксперт.

Ранее в августе бывшая модель Playboy Энджи Бест назвала секрет своей молодости. В беседе с журналистами 70-летняя манекенщица рассказала, что она усердно работает над своей внешностью. «Я хочу дожить до 100 лет и по-прежнему хорошо выглядеть», — отметила она и призналась, что придерживается принципов «функциональной медицины».

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Мария Винар
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