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70-летняя бывшая модель Playboy раскрыла секрет своей молодости

Модель Энджи Бест заявила, что придерживается здоровой диеты ради моложавой внешности

Фото: Hello!

Английская бывшая модель Playboy Энджи Бест раскрыла секрет своей молодости в интервью британской версии журнала Hello!. Соответствующие снимки и разговор с манекенщицей появились на сайте издания.

70-летняя знаменитость снялась для обложки еженедельника в слитном купальнике красного цвета, который оформлен белым принтом в виде листьев. Свой образ звезда дополнила пляжной накидкой в тон бикини и полупрозрачными босоножками. Кроме того, на ее лицо нанесли нюдовый макияж, а волосы распустили.

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В беседе с журналистами Бест рассказала, что она усердно работает над своей моложавой внешностью. «Я хочу дожить до 100 лет и по-прежнему хорошо выглядеть», — заявила модель и призналась, что придерживается принципов «функциональной медицины». Данная система включает в себя здоровую диету и потребление достаточного количества питьевой воды.

Помимо этого, Бест отметила, что она хочет доказать 70-летним женщинам, что они могут чувствовать себя на 20 лет моложе и красивее. «Все изменилось. Нам, девочкам, не нужно забиваться в угол только потому, что мы достигли определенного возраста», — заключила она.

В мае американская актриса и предпринимательница Жаклин Смит раскрыла секрет своей привлекательной внешности. 76-летняя звезда телесериала «Ангелы Чарли» назвала здоровый образ жизни важным для сохранения красоты. Так, она не употребляет алкогольные напитки и регулярно занимается спортом. При этом Смит отметила, что никогда не пробовала наркотики.

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Мария Винар
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