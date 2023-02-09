В российском регионе задержали хранившего дома марихуану в форме звезды мужчину

В Хакасии задержали 43-летнего мужчину, хранившего дома более 1,5 килограмма марихуаны

В Хакасии полиция задержала 43-летнего мужчину, который хранил дома более полутора килограммов марихуаны. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по российскому региону.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили наркотическую травяную смесь, выложенную в форме пятиконечной звезды. Россиянин пояснил, что сделал это ради эстетического удовольствия и для личного потребления.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 («Хранение наркотических средств в крупном размере») УК РФ. Ранее мужчина уже привлекался за аналогичное правонарушение.

Ранее сообщалось, что в Самаре возбудили дело против полицейского, пытавшегося сбыть наркотики приятелю.