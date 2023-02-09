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14:10, 9 февраля 2023Силовые структуры

Российский полицейский попытался отправить наркотики другу и попал под следствие

В Самаре возбудили дело против полицейского, пытавшегося сбыть наркотики приятелю

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Самаре попал под следствие 35-летний полицейский, попытавшийся сбыть наркотики другу-военнослужащему. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в октябре 2022 года правоохранитель решил отправить два грамма запрещенного вещества своему приятелю. Для этого он договорился со знакомыми. Те должны были лететь из аэропорта Курумоч и взять с собой пакетик с наркотиком. План сотрудника МВД не удался.

По факту произошедшего возбуждено дело. Россиянин написал явку с повинной. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что под Иркутском двоих бывших инспекторов ДПС осудили за получение взяток от предпринимателя.

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Екатерина Власова
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