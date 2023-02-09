Аудитория Байдена сократилась почти на 30 процентов за год

Reuters: число смотревших обращение Байдена американцев сократилось на 29% за год

Аудитория президента США Джо Байдена сократилась почти на 30 процентов за год, передает Reuters со ссылкой на результаты исследования рейтингов 16 телевизионных сетей Nielsen.

Число американцев, смотревших выступление политика «О положении дел в стране», сократилось на 29 процентов по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что в 2023 году 27,3 миллиона человек смотрели обращение, в то время как в 2022 году было 38,2 миллиона телезрителей.

По данным Nielsen, 59 процентов зрителей смотрели телеканалы, а 73 процента аудитории были в возрасте 55 лет и старше. В частности, компания собрала данные об американцах, которые смотрели выступление на крупнейших вещательных и кабельных сетях, среди которых ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

В своем 73-минутном обращении лидер страны призвал членов Республиканской партии отменить потолок госдолга США и поддержать налоговую политику, более благоприятную для представителей среднего класса.

