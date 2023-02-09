Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 9 февраля 2023Мир

Аудитория Байдена сократилась почти на 30 процентов за год

Reuters: число смотревших обращение Байдена американцев сократилось на 29% за год

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Аудитория президента США Джо Байдена сократилась почти на 30 процентов за год, передает Reuters со ссылкой на результаты исследования рейтингов 16 телевизионных сетей Nielsen.

Число американцев, смотревших выступление политика «О положении дел в стране», сократилось на 29 процентов по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что в 2023 году 27,3 миллиона человек смотрели обращение, в то время как в 2022 году было 38,2 миллиона телезрителей.

По данным Nielsen, 59 процентов зрителей смотрели телеканалы, а 73 процента аудитории были в возрасте 55 лет и старше. В частности, компания собрала данные об американцах, которые смотрели выступление на крупнейших вещательных и кабельных сетях, среди которых ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC.

В своем 73-минутном обращении лидер страны призвал членов Республиканской партии отменить потолок госдолга США и поддержать налоговую политику, более благоприятную для представителей среднего класса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Сноуден прокомментировал расследование о диверсиях США на «Северных потоках»
Массовая авария на МКАД попала на видео
Грузовой «Прогресс МС-22» отправился к МКС
Обломки сбитого в приграничном российском регионе беспилотника ВСУ упали на дом
Летавший над США «шар-шпион» оказался разведчиком армии Китая
Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Новосибирске
Российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего офицера СБУ Прозорова
ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных
Женщинам раскрыли простые способы заинтересовать партнера на свидании
Зеленский полетит на саммит Евросоюза вместе с Макроном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.