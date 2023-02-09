Байден заявил о планах выдвигаться на второй срок

Байден заявил о намерении выдвигаться на второй срок вопреки возрасту

Президент США Джо Байден заявил, что планирует участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом PBS.

Байден заявил о намерении выдвигаться на второй срок и призвал наблюдать за ним. Он признался, что слышал слова людей о том, что возраст перестал быть проблемой для этой цели. При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет точного решения, в отличие от намерения.

«Я бы был полностью честен с американскими гражданами, если бы думал, что есть какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают мне выполнять работу», — отметил он.

В декабре 2022 года Белый дом заявил о планах Байдена баллотироваться на второй срок. Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер подчеркнула, что политик обсудит это решение со своей семьей. «...Он, скорее всего, примет решение в начале следующего года», — заключила Жан-Пьер.