Зеленский обвинил Россию в намерении «разрушить» Молдавию

Зеленский заявил о якобы существующем плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении «разрушить демократический порядок» в Молдавии. Об этом он заявил во время выступления в Совете Европы, передает РИА Новости.

Глава государства сообщил, что недавно разговаривал с президентом Молдавии Майей Санду и рассказал ей о якобы существующем плане России по дестабилизации ситуации в республике. Соответствующий документ, утверждает Зеленский, был перехвачен украинской разведкой.

По словам президента Украины, в плане указывается, «кто, когда и вследствие каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней».

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал Молдавию кандидатом на роль «следующей Украины» для Запада. Он отметил, что поставленная на свой пост «достаточно специфическими методами» Санду «сама рвется в НАТО». По словам Лаврова, политик готова к объединению страны с Румынией «и вообще готова практически на все».