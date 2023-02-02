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11:41, 2 февраля 2023Бывший СССР

Лавров назвал кандидата на роль «следующей Украины»

Лавров считает, что на роль «следующей Украины» Запад рассматривает Молдавию
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Родион Прока / РИА Новости

На роль «следующей Украины» Запад в настоящий момент рассматривает Молдавию. Об этом глава МИД России Сергей Лавров высказался в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

По его словам, Западу удалось «достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими» поставить во главе Молдавии президента Майю Санду, которая «сама рвется в НАТО», а также «готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».

Ранее Лавров высказал сомнение в самостоятельности президента Украины Владимира Зеленского. Он предположил, что главой республики манипулируют, а сам украинский лидер не ощущает себя самостоятельной фигурой.

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Алевтина Запольская
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