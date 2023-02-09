Метрополитен-музей переименовал «Русскую танцовщицу» Эдгара Дега

Метрополитен-музей переименовал «Русскую танцовщицу» в «Танцовщицу в украинском наряде»

Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил название картины французского художника-импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде». Обновленное описание полотна уже появилось на сайте учреждения.

Переименование было сделано после требования украинских активистов. В информации о картине уточняется, что «Русской танцовщицей» картина называлась в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Однако некоторые ученые уверены, что костюмы изображенных девушек на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой. «При этом подтверждений тому, что танцовщицы были украинками, нет», — говорится в описании.

В апреле прошлого года Национальная галерея в Лондоне аналогичным образом изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы».