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13:20, 9 февраля 2023Россия

В России за остановленным ГИБДД 17-летнем водителем приехал пьяный отец

Под Тверью пьяный мужчина приехал за несовершеннолетним сыном, которого остановила ГИБДД

Фото: Госавтоинспекция Калининского района

В Тверской области пьяный мужчина приехал по вызову сотрудников Госавтоинспекции, остановивших автомобиль, за рулем которого находился его несовершеннолетний сын. Об этом сообщает региональное издание «ТИА».

Автомобиль Ford под управлением 17-летнего россиянина заметили вечером 8 февраля. Сотрудники ГИБДД вызвали на место родителей подростка. Через полчаса к ним приехал отец нарушителя, от которого пахло алкоголем.

Водителя попросили пройти исследование на алкотестере. Прибор показал 0,329 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

И на сына, и на отца составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее в Туле пьяный школьник угнал из автомастерской автомобиль BMW. В отношении девятиклассника составили три административных протокола.

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Алан Босиков
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В России за остановленным ГИБДД 17-летнем водителем приехал пьяный отец
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