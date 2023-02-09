В России за остановленным ГИБДД 17-летнем водителем приехал пьяный отец

Под Тверью пьяный мужчина приехал за несовершеннолетним сыном, которого остановила ГИБДД

В Тверской области пьяный мужчина приехал по вызову сотрудников Госавтоинспекции, остановивших автомобиль, за рулем которого находился его несовершеннолетний сын. Об этом сообщает региональное издание «ТИА».

Автомобиль Ford под управлением 17-летнего россиянина заметили вечером 8 февраля. Сотрудники ГИБДД вызвали на место родителей подростка. Через полчаса к ним приехал отец нарушителя, от которого пахло алкоголем.

Водителя попросили пройти исследование на алкотестере. Прибор показал 0,329 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

И на сына, и на отца составили протоколы об административных правонарушениях.

Ранее в Туле пьяный школьник угнал из автомастерской автомобиль BMW. В отношении девятиклассника составили три административных протокола.