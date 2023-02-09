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22:54, 9 февраля 2023Мир

Украинские военные прибыли в Бельгию учиться управлению подводными дронами

Министр обороны Бельгии Дедондер: бойцы ВСУ прибыли учиться управлению подводными дронами
Людивин Дедондер

Людивин Дедондер. Фото: @DedonderLudivin

В Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами. Об этом в своем Twitter сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер.

Она уточнила, что обучение будет проходить в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине (EUMAM). Бойцы ВСУ пройдут обучение системам, которые Бельгия передала Киеву.

В ноябре 2022 года Дедондер сообщала. что Украине передадут 10 беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. По ее утверждению, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы — как мины, так и шпионское оборудование. «Это новые высокие технологии, которые окажут им значительную помощь. Бельгийская армия уже располагает такими аппаратами», — заявила министр.

Ранее 9 февраля премьер-министр Бельгии Александр де Кроо отказался передавать Украине истребители. Он отметил, что они необходимы самому Брюсселю, поскольку активно используются, к примеру, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и нашего воздушного пространства. Тем не менее он отметил, что Бельгия согласовала масштабный пакет военной помощи для Киева, который не стоит недооценивать.

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Марина Совина
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