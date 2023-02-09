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10:24, 9 февраля 2023Среда обитания

Россиянам назвали не требующую оплаты услугу ЖКХ

Роспотребнадзор: жильцам не требуется оплачивать услугу страхования в квитанциях ЖКХ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жильцам многоквартирных домов не требуется оплачивать услугу добровольного страхования жилья, которая включена в квитанции ЖКХ, если они не давали соответствующего согласия. Необязательную строку в платежках назвал россиянам заместитель управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, управляющая компания не может требовать оплаты без наличия договора. Однако он может быть заключен автоматически или скрытым способом, поскольку принцип свободы договора подразумевает ознакомление с условиями и получение согласия на его оформление, отметил Пучковский.

«Если гражданин к договору страхования не присоединялся, то и услуги оплачивать не обязан, а действия управляющей компании могут квалифицироваться как обман потребителей», — пояснил эксперт. Специалист уточнил, что принятием договора может считаться оплата добровольного страхования — это действует в том случае, если соблюдены все требования по доведению до потребителя условий договора и предоставлению возможности выбора (оформить документ или отказаться от него).

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук добавил, что внести строку о страховании в квитанцию ЖКХ не могут без предварительного общего собрания собственников. Однако управляющие компании могут идти на риск для получения комиссионных в случае заключения договоров добровольного страхования, предупредил специалист.

Ранее россиян предостерегли от нового мошенничества с платежками ЖКХ. В «Сбере» рассказали, что управляющие компании делают перерасчет под конец года, и рассылают россиянам уведомления о ненастоящих долгах за коммуналку. Сумма «долга» обычно составляет 10-20 тысяч рублей, при немедленной оплате предлагается скидка. Согласившиеся заплатить потеряют не только указанную в уведомлении сумму — мошенники также получат доступ к банковской карте.

Нина Ташевская
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