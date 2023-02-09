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18:00, 9 февраля 2023Мир

В Польше высказались о невозможности победы Украины над Россией

Бывший президент Польши Квасьневский: Украина и Россия не смогут победить друг друга

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина и Россия не смогут победить друг друга из-за своих ограниченных возможностей, поэтому конфликт будет продолжаться без значительного перевеса в чью-либо сторону. В таком ключе об украинском конфликте высказался бывший президент Польши Александр Квасьневский, сообщает РИА Новости.

«Россия недостаточно сильна, чтобы выиграть войну против Украины, а Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть войну против России. Следует ожидать, что конфликт продлится еще несколько месяцев», — заявил он о невозможности однозначной победы любой из сторон.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие недели станут решающими для Украины. По его словам, в связи с этим страны ЕС должны продолжать оказывать Киеву максимальную военную помощь.

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Виктория Кондратьева
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