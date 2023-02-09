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07:30, 9 февраля 2023Экономика

Описаны последствия антироссийских санкций для ЕС

Аналитик Юшков рассказал о тяжелых последствиях для ЕС из-за санкций против нефти

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Санкции в виде эмбарго на российские нефть и нефтепродукты со стороны Евросоюза и одновременные ограничения в виде потолка цен в глобальном масштабе могут привести к возникновению серьезного дефицита на рынке. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Дело в том, что санкции на нефть и нефтепродукты пагубны не только для самой России, но и для стран, которые вводят соответствующие ограничения. Это совсем не безболезненная мера, если возникнет дефицит, то государства сами же и пострадают. Впрочем, конечно, не обязательно, что это произойдет», — заметил аналитик.

Юшков также добавил, что после введения потолка цен и эмбарго объемы добычи нефти были быстро восстановлены.

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал введение Европейским союзом (ЕС) исключений из потолка цен на российские нефтепродукты. Он назвал подобные действия легализацией серых схем поставок.

Новак отметил, что Европа нуждается в российских ресурсах, в топливе. «Я думаю, что все эти исключения — это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году», — добавил он.

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Наталия Белова
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