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10:09, 8 февраля 2023Экономика

Исключения ЕС из потолка цен на топливо назвали легализацией серых схем поставок

Новак: исключениями из потолка цен на нефтепродукты ЕС легализует серые схемы поставок

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал введение Европейским союзом (ЕС) исключений из потолка цен на российские нефтепродукты. Он назвал подобные действия легализацией серых схем поставок, пишет РИА Новости.

Новак отметил, что Европа нуждается в российских ресурсах, в топливе. «Я думаю, что все эти исключения — это по сути легализация тех серых схем, которые уже реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году», — добавил он.

В заключение вице-премьер подчеркнул, что Москва будет следить за развитием ситуации. По его словам, уже сейчас видно, что все российские отрасли будут работать штатно и стабильно.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что мало кто заинтересован в том, чтобы убрать российскую нефть либо российские нефтепродукты с рынка. В таком случае цены сразу существенно взлетят, считает он.

Ранее стало известно, что Евросоюз предусмотрел два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. В частности, ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения.

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Варвара Кошечкина
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