Исключения из потолка цен на российские нефтепродукты объяснили

Аналитик Демидов объяснил исключения из нефтяного потолка цен недопущением взлета цен

Мало кто заинтересован в том, чтобы убрать российскую нефть либо российские нефтепродукты с рынка, потому что в таком случае цены сразу существенно взлетят, заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил введение исключений из потолка цен на российские нефтепродукты.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) предусмотрел два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. В частности, ограничения не касаются продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов российского и нероссийского происхождения.

Нужно понимать, что российская нефть — это 10 процентов мировой добычи, а российские нефтепродукты в некоторых странах Европы — это до 100 процентов потребления, обозначил аналитик. «То есть они полностью закрывают в некоторых странах объем потребления дизеля, допустим», — поделился Демидов.

Поэтому это никому не нужно, поэтому страны Евросоюза, "Большой Семерки", Австралии оставляют вот такие лазейки для нефтепродуктов и нефти, чтобы они все-таки попадали на те рынки, которые подписывают эмбарго и потолки Владимир Демидов аналитик

В качестве окон для России, с его слов, остается Турция, Индия, Китай. Таким образом, Россия может продавать нефть, продукты из которой при переработке в этих странах уже не будут считаться российскими и могут свободно торговаться на любых биржах.

Аналитик подчеркнул, что нефтепродукты являются одной из основных статей пополнения российского бюджета и запрет на их покупку приведет к немалым потерям.

«Цель здесь, наверное, следующая. России, скорее всего, придется сократить переработку у себя внутри страны, потому что продавать нефтепродукты в Китай и Индию будет достаточно сложно или придется с большим дисконтом, потому что эти страны сами являются крупнейшими переработчиками. Скорее всего, Россия нарастит продажу сырой нефти», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Минфин США вывел из-под санкций поставки российских нефтепродуктов в Болгарию и Хорватию, а также в другие страны ЕС, у которых нет выхода к морю.

5 февраля ЕС ввел эмбарго и вместе с G7 и Австралией установил потолок цен на нефтепродукты из России. Дипломаты ЕС установили лимит в 100 долларов за баррель для продуктов, торгующихся с премией к сырой нефти (бензин и дизельное топливо), и в 45 долларов за баррель для товаров с дисконтом (мазут). Также к потолку цен на российские нефтепродукты присоединилась Япония.