Путин высказался о причине начала боевых действий на Украине

Путин заявил, что Россия пытается закончить боевые действия, начатые Киевом в 2014 году

Россия не начинала никаких боевых действий, а, наоборот, пыталась их закончить, заявил в ходе встречи с представителями профессионального авиационного сообщества глава государства Владимир Путин. Мероприятие транслировалось на сайте платформы «Смотрим».

Путин подчеркнул, что Украина начала войну на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) восемь лет назад, нарушив договоренности 2014 года.

«В нарушении всех взятых на себя обязательств эти регионы Донбасса были взяты практически в блокаду, по ним начали работать с помощью техники военной. Неоднократно проводили крупные военные операции, то есть вот они начали войну», — заявил российский лидер.

На протяжении восьми лет людей, которые чувствуют себя кровно связанными с Россией, истребляли, отметил Путин. «Ну сколько можно было терпеть уже, в этом все дело», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области можно считать «условно новыми» регионами России. «Мы условно говорим новые, потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы», — подчеркнул президент.