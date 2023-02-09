Посольство в Иране прокомментировало позицию Тегерана по новым регионам России

Посол Дедов: позиция Ирана по новым регионам России не мешает сотрудничеству двух стран

Посол РФ в Иране Алексей Дедов, комментируя позицию Тегерана, отказавшегося признавать вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, отметил, что это не мешает развитию отношений Москвы с исламской республикой, сообщает РИА Новости.

«Это никак не противоречит имеющимся двусторонним договоренностям в других областях», — заявил дипломат, подчеркнув, что сотрудничество между двумя странами продолжает активно развиваться.

По его словам, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Тегеран занял взвешенную позицию. Дедов добавил, что верховный руководитель Ирана Али Хаменеи называл политику США и НАТО главной причиной украинского кризиса.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях поддержки специальной военной операции России на Украине. Он уточнил, что при поддержке действий Москвы Пекин лишится инвестиций.