Байден признался в угрозах лидеру КНР прекращением инвестиций при поддержке СВО

Президент США Джо Байден рассказал, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях поддержки специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу PBS.

Байден признался в угрозах Си Цзиньпину и сообщил, что при поддержке действий России Китай лишится инвестиций. При этом он отметил, что звонил китайскому лидеру лето и в разговоре подчеркивал, что «это не угроза, просто наблюдение». Президент США предложил посмотреть на происходящее с Россией и напомнил, что шестьсот американских корпораций покинули страну, от McDonald"s до Exxon.

«Вы мне все время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку», — отметил Байден.

В том же интервью Байден оценил отношения с Китаем после инцидента со «шпионским шаром». По его мнению, они не сильно пострадали после этого происшествия.

«Китайский шар» появился в небе над северной частью США 3 февраля. Власти страны наблюдали за ним, называя объект разведывательным аппаратом. В МИД КНР назвали замеченный объект аэростатом, который по ошибке оказался в небе над США.

4 февраля США сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в МИД КНР заявили, что инцидент ухудшил процесс стабилизации отношений двух государств.