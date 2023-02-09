Байден оценил отношения с Китаем после инцидента со «шпионским шаром»

Байден заявил, что отношения США и Китая сильно не пострадали после инцидента с аэростатом

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу PBS оценил отношения с Китаем после инцидента со «шпионским шаром», который сбили Соединенные Штаты. Он указал, что они сильно не пострадали после происшествия.

Глава государства отрицательно ответил на вопрос ведущей, нанесло ли произошедшее с китайским аэростатом серьезный ущерб взаимодействию между Вашингтоном и Пекином.

Журналистка попросила уточнить, откуда это известно президенту. «Потому что я говорил с ним (председателем КНР Си Цзиньпином), и наши люди разговаривали с его командой», — пояснил Байден.

Он добавил, что не имел возможности лично побеседовать с китайским коллегой во время недавнего инцидента с аэростатом, речь идет о более раннем общении.

Ранее Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин 4 февраля пытался связаться с министром обороны Китая для разговора о ситуации со сбитым китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином.

«Китайский шар» появился в небе над северной частью США 3 февраля. Американские власти некоторое время наблюдали за ним, называя объект разведывательным аппаратом. При этом в МИД КНР заявляли, что замеченный объект — это аэростат, который по ошибке оказался в небе над страной.

4 февраля США сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в китайском МИД заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.

