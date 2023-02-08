Китай отклонил заявку США на разговор о сбитом аэростате

Пентагон заявил, что Пекин 4 февраля отклонил заявку США на разговор о сбитом аэростате

Министр обороны США Ллойд Остин 4 февраля пытался связаться с министром обороны Китая для разговора о ситуации со сбитым китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор с китайской стороной, однако Пекин ее отклонил.

В то же время в ведомстве сохраняют веру в важность поддержания открытыми линий коммуникации между Вашингтоном и Пекином, говорится в заявлении Пентагона.

«Китайский шар» появился в небе над северной частью США 3 февраля. Американские власти некоторое время наблюдали за ним, называя объект разведывательным аппаратом. При этом в МИД КНР заявляли, что замеченный объект — это аэростат, который по ошибке оказался в небе над страной.

4 февраля США сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Позже в китайском МИД заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.