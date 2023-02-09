Южная Корея осудила КНДР за военный парад во время кризиса
МИД Южной Кореи осудил КНДР за проведение массового военного парада во время обострения продовольственного кризиса и экономических трудностей. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что речь идет о параде в Пхеньяне 8 февраля, на котором власти КНДР представили больше межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чем когда-либо прежде.
«Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить незаконные ядерные и ракетные разработки, безрассудные ядерные угрозы и незамедлительно вернуться к переговорам о денуклеаризации», — заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сук.
2 февраля сообщалось, что Северная Корея может испытать твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету нового типа уже в феврале или самое позднее в первой половине этого года. Разработка такой ракеты — одна из пяти главных задач КНДР в секторе стратегических вооружений.