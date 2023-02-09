Южная Корея осудила КНДР за военный парад во время кризиса

Южная Корея осудила КНДР за проведение военного парада во время кризиса

МИД Южной Кореи осудил КНДР за проведение массового военного парада во время обострения продовольственного кризиса и экономических трудностей. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что речь идет о параде в Пхеньяне 8 февраля, на котором власти КНДР представили больше межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чем когда-либо прежде.

«Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить незаконные ядерные и ракетные разработки, безрассудные ядерные угрозы и незамедлительно вернуться к переговорам о денуклеаризации», — заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сук.

2 февраля сообщалось, что Северная Корея может испытать твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету нового типа уже в феврале или самое позднее в первой половине этого года. Разработка такой ракеты — одна из пяти главных задач КНДР в секторе стратегических вооружений.