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09:03, 9 февраля 2023Мир

Южная Корея осудила КНДР за военный парад во время кризиса

Южная Корея осудила КНДР за проведение военного парада во время кризиса

Фото: KCNA / Reuters

МИД Южной Кореи осудил КНДР за проведение массового военного парада во время обострения продовольственного кризиса и экономических трудностей. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что речь идет о параде в Пхеньяне 8 февраля, на котором власти КНДР представили больше межконтинентальных баллистических ракет (МБР), чем когда-либо прежде.

«Мы призываем Северную Корею немедленно прекратить незаконные ядерные и ракетные разработки, безрассудные ядерные угрозы и незамедлительно вернуться к переговорам о денуклеаризации», — заявил официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сук.

2 февраля сообщалось, что Северная Корея может испытать твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету нового типа уже в феврале или самое позднее в первой половине этого года. Разработка такой ракеты — одна из пяти главных задач КНДР в секторе стратегических вооружений.

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Виктория Кондратьева
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