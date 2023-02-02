Стало известно о подготовке КНДР к испытанию новой баллистической ракеты

Северная Корея может испытать твердотопливную баллистическую ракету уже в феврале

Северная Корея может испытать твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету нового типа уже в феврале или — самое позднее — в первой половине этого года, стало известно из доклада южнокорейского исследователя из Корейского института оборонных анализов в Сеуле Шин Сын Ки. На него ссылается издание Radio Free Asia.

Разработка такой ракеты — одна из пяти главных задач КНДР в секторе стратегических вооружений в рамках пятилетнего оборонного плана. Одна из ракет была испытана в канун Нового года и в первый день после его наступления. По мнению исследователя из Южной Кореи, это указывает на то, что Пхеньян готовится начать новые испытания в ближайшем будущем.

Он напомнил, что, как правило, КНДР запускает новые ракеты через два-четыре месяца после успешного завершения испытания на катапультирование с земли.

По мнению исследователя, это будет ракета среднего размера, предназначенная для загрузки от 5 до 6 стратегических ядерных боеголовок весом 300–400 килограммов каждая. Конечной целью Северной Кореи, по оценке Шина, является разработка большой межконтинентальной баллистической ракеты с твердотопливным двигателем с дальностью полета около 10 тысяч километров, которая может нести до 10 стратегических ядерных боеголовок.

США и Южная Корея планируют «расширять и увеличивать» масштабы проведения совместных учений в 2023 году, в том числе из-за угроз со стороны КНДР.