Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:19, 2 февраля 2023Мир

Стало известно о подготовке КНДР к испытанию новой баллистической ракеты

Северная Корея может испытать твердотопливную баллистическую ракету уже в феврале

Фото: Reuters

Северная Корея может испытать твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету нового типа уже в феврале или — самое позднее — в первой половине этого года, стало известно из доклада южнокорейского исследователя из Корейского института оборонных анализов в Сеуле Шин Сын Ки. На него ссылается издание Radio Free Asia.

Разработка такой ракеты — одна из пяти главных задач КНДР в секторе стратегических вооружений в рамках пятилетнего оборонного плана. Одна из ракет была испытана в канун Нового года и в первый день после его наступления. По мнению исследователя из Южной Кореи, это указывает на то, что Пхеньян готовится начать новые испытания в ближайшем будущем.

Он напомнил, что, как правило, КНДР запускает новые ракеты через два-четыре месяца после успешного завершения испытания на катапультирование с земли.

Материалы по теме:
Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы. Чем запомнились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы.Чем запомнились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
17 декабря 2021
От вождя вождю. В Северной Корее умеют и любят делать гигантские статуи. Кто и зачем заказывает их по всему миру?
От вождя вождю.В Северной Корее умеют и любят делать гигантские статуи. Кто и зачем заказывает их по всему миру?
29 мая 2022
«Ракета-монстр» Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
«Ракета-монстр»Северная Корея готовится испытать ядерную бомбу. Зачем это Ким Чен Ыну и чем ответят США?
14 июля 2022

По мнению исследователя, это будет ракета среднего размера, предназначенная для загрузки от 5 до 6 стратегических ядерных боеголовок весом 300–400 килограммов каждая. Конечной целью Северной Кореи, по оценке Шина, является разработка большой межконтинентальной баллистической ракеты с твердотопливным двигателем с дальностью полета около 10 тысяч километров, которая может нести до 10 стратегических ядерных боеголовок.

США и Южная Корея планируют «расширять и увеличивать» масштабы проведения совместных учений в 2023 году, в том числе из-за угроз со стороны КНДР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Российские «Ярсы» вышли на маршруты боевого патрулирования
YouTube-блогер умер при загадочных обстоятельствах
Опровергнут миф о боли и переломах носа при популярной косметической операции
Работу самого мощного в мире миномета в зоне СВО сняли на видео
Глава Севастополя раскрыл подробности смертельного пожара в строительном модуле
Россиян предупредили о приостановке выдачи новых загранпаспортов
Косторная назвала самый удобный город
Незаконно отправлявшего боевую экипировку за границу россиянина задержали
Пашинян отправился в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.