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10:24, 31 января 2023Мир

США и Южная Корея захотели расширить военное сотрудничество в 2023 году

В Пентагоне заявили о расширении военного сотрудничества США и Южной Кореи в 2023 году

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

США и Южная Корея планируют «расширять и увеличивать» масштабы проведения совместных учений в 2023 году, говорится в совместном заявлении глав оборонных ведомств обеих стран Ллойда Остина и Ли Чжон Сопа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Оба лидера также обязались и дальше расширять и увеличивать уровень и масштабы совместных учений и обучения», — сообщили в Минобороны США. Отмечается, что страны намерены учитывать «недавние шаги КНДР по ее ядерной и ракетной программам».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил США «негативными последствиями» в случае размещения американского ядерного оружия на территории Южной Кореи.

До этого южнокорейские власти допустили размещение ядерного оружия на территории страны. Президент страны Юн Сок Ель предложил эксплуатацию американского ядерного арсенала, при этом он не принял конкретного решения.

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Глеб Бажуткин
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