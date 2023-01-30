Лавров пригрозил последствиями в случае размещения ядерного оружия в Южной Корее

Лавров предсказал неприятные последствия при размещении ядерного оружия США в Южной Корее

В случае размещения ядерного оружия США на территории Южной Кореи будут негативные последствия, пригрозил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Особенно неприятные последствия принесло бы возвращение на Юг Корейского полуострова американского ядерного оружия, о чем стали открыто рассуждать в Республике Корея — этот шаг неизбежно пришлось бы учитывать в оборонном планировании России и, думаю, Китая», — сказал он.

Глава ведомства также выразил заявил о необходимости достичь компромиссных договоренностей, чтобы создать систему мира и коллективной безопасности, баланс сил в Северо-Восточной Азии. Только в этом случае возможно возобновление многостороннего переговорного процесса, к чему российская сторона уже готова.

По его словам, Москва вместе с Пекином работает над созданием «дорожной карты» и «плана действий» комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова.