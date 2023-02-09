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18:50, 9 февраля 2023Мир

Португалия объяснила невозможность передать истребители Украине

CNN: премьер Португалии объяснил невозможность передать истребители Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Лиссабон не против поставок истребителей на Украину, но Португалия не располагает для этого самолетами. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта. Его цитирует телеканал CNN.

«Это не красная линия», — объяснил ситуацию глава правительства, добавив, что все 27 истребителей F-16AM, которые состоят на вооружении военно-воздушных сил Португалии, нужны для выполнения различных обязательств перед НАТО.

«Все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись», — заключил премьер. По его словам, Лиссабон и так сделал все возможное, отправив ранее на Украину 3 танка Leopard 2.

Ранее Кошта анонсировал отправку на Украину танков Leopard 2. По его словам, Португалия обсуждает с Германией получение деталей для восстановления ряда боевых машин. Как ожидается, страна может поставить танки Leopard 2 на Украину к концу марта.

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Глеб Бажуткин
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