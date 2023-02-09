Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками

«Бест-Новострой»: новостройки комфорт-класса сильно подорожали в Ярославском районе Москвы

С января 2022 года по январь 2023-го новостройки комфорт-класса сильнее всего подорожали в Ярославском районе Москвы — на 25,2 процента, до 310,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Локации в старых границах столицы с наибольшим ростом цен на первичное жилье назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Втрое место занимает район Ново-Переделкино — там средняя стоимость квадратного метра в новостройках комфорт-класса увеличилась на 24,6 процента, до 350,7 тысячи рублей. На третьей строчке оказался район Москворечье-Сабурово с ростом на 21,9 процента, до 344,1 тысячи рублей за «квадрат».

В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Хорошевский (плюс 18,7 процента, до 400,9 тысячи рублей за «квадрат») и Дмитровский (плюс 18,5 процента, до 302,7 тысячи рублей за «квадрат») районы.

В целом в Старой Москве средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках комфорт-класса в январе 2023 года за год увеличилась на 1,7 процента и достигла 290,2 тысячи рублей.

«В нескольких районах новостройки комфорт-класса подорожали сильнее, чем в среднем по рынку. Например, на четверть за год подорожал Ярославский район — это произошло благодаря существенному росту цены в представленных тут объектах. Два из трех сданы, что тоже повлияло на рост ценника. Также существенный рост цены отмечен в районах Ново-Переделкино и Москворечье-Сабурово. Причина роста цен в районах та же — увеличение ценника в уже существующих проектах», — прокомментировала председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее стало известно, что Москва оказалась лидером среди крупных городов России по снижению цен на съемное жилье. В столице, по данным специалистов, средние арендные ставки в январе 2023 года опустились на 21,4 процента по сравнению с январем 2022-го, до 55 тысячи рублей в месяц.