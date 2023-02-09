Названы города России с подешевевшими квартирами для аренды

«Авито Недвижимость»: Москва стала лидером по снижению цен на аренду квартир

По итогам января 2023 года Москва стала лидером по снижению цен на долгосрочную аренду квартир за год. Города России с подешевевшим и подорожавшим съемным жильем назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В столице, по данным специалистов, средние арендные ставки опустились на 21,4 процента по сравнению с январем 2022-го, до 55 тысячи рублей в месяц. Второе место занимает Санкт-Петербург — там съемное жилье подешевело на 10 процентов за год, до 27 тысяч рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает Ленинградская область со снижением показателя на 4,8 процента, до 20 тысяч рублей в месяц.

При этом в целом по России долгосрочная аренда квартир подорожала на 25 процентов за год. Сильнее всего цены выросли на съемные трехкомнатные квартиры — в среднем плюс 33,3 процента, до 40 тысяч рублей в месяц. Заметно увеличилась и стоимость «двушек» — на 31,8 процента, до 29 тысяч рублей.

Городом с самой заметной положительной динамикой цен на съемное жилье стал Ростов-на-Дону — там арендные ставки выросли на 23,5 процента, до 21 тысячи рублей в месяц. Второе место по этому показателю занимает Воронеж (плюс 21,4 процента, до 17 тысяч рублей в месяц), а третье — Омск (плюс 20 процентов, до 18 тысяч рублей). За год средние арендные ставки не изменились только в Новосибирске и Краснодаре, отмечают специалисты.

«В январе 2023-го динамика цен на аренду начала постепенно расти. Стоит ожидать повышения стоимости к весне, когда многие уехавшие за границу и из больших городов россияне могут начать возвращаться обратно. Тогда баланс спроса и предложения нормализуется. А цены начнут повышаться на жилье», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что в январе 2023 года стоимость аренды квартир продолжила снижаться в 16 городах миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях. Такую динамику эксперты объяснили ростом объема предложения съемных объектов. По данным риелторов, число доступных вариантов за год увеличилось на 70-86 процентов.