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20:40, 9 февраля 2023Ценности

Невеста захотела нарядить полных подруг в откровенные платья и была обругана

Невеста захотела нарядить полных гостей в платья с перекрестным верхом и была обругана

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Невеста захотела нарядить плюс-сайз-гостей свадьбы в откровенные наряды и была обругана в сети. Пост на эту тему появился на платформе Reddit.

Анонимная пользовательница рассказала, что виновница торжества придумала дресс-код, согласно которому девушки должны были появиться на мероприятии в платьях с перекрестным верхом. По словам автора публикации, почти все подруги — обладательницы объемного бюста, на котором подобное декольте выглядело бы чересчур вульгарно.

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«Невеста, которая тоже была достаточно полной, подобрала себе подвенечный наряд с закрытым верхом, потому что знает, как перекрестные топы выглядят на женщинах с большой грудью. Нам все-таки удалось убедить ее сменить эти платья на аналогичные на бретелях, но ее явно расстроило наше несогласие», — заключила юзерша.

Комментаторов возмутило поведение невесты, о чем они написали в комментариях под жалобой. «Я бы никогда не надела такое платье, невеста просто эгоистка», «Видимо, она хотела выглядеть выигрышно на вашем фоне», «В этом платье любая грудь выглядит ужасно», — высказывались пользователи сети.

В октябре 2022 года жених выгнал с церемонии бракосочетания всех женщин, одетых в наряды белого цвета. Мужчина объяснил, что его семья часто устраивает различные пранки, чтобы понять, подходит ли его возлюбленная на роль супруги. По его словам, при знакомстве с родственниками он сразу распознал их намерение подшутить над будущей женой и решил спасти ее.

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Майя Пономаренко
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