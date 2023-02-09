Россиянка резала огурец и зарезала любовника за жалобы на нехватку внимания

На Урале женщина резала огурцы и зарезала любовника, пожаловавшегося на нехватку внимания

На Урале местная жительница зарезала любовника, который пожаловался на нехватку внимания. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По данным ведомства, фигурантка резала огурцы для закуски. В это время ее кавалер пожаловался, что она не обращает на него внимания. Женщина разозлилась и ударила потерпевшего ножом в грудь, нанеся смертельное ранение. До этого в квартире пары были гости, но к моменту инцидента они уже ушли.

Жертву доставили в больницу, однако он скончался. Сейчас нападавшая находится в СИЗО. Отмечается, что ранее она была судима за хулиганство, убийство, кражи и другие преступления. Из колонии россиянка вышла в 2021 году.

Ранее стало известно, что в Подмосковье суд приговорил женщину к десяти годам колонии за убийство с сожителем экс-мужа.