На Украине сообщили о расценках на откуп от отправки на передовую

Страна.ua: солдат или сержант ВСУ может откупиться от передовой за 10-15 тысяч гривен

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о случаях вымогательств в рядах украинской армии, а также опубликовало расценки на откуп от отправки на передовую. Об этом пишет РИА Новости.

«За 10-15 тысяч гривен (приблизительно 270-400 долларов США — прим. «Ленты.ру») солдат или сержант может "купить" возможность не быть направленным на передовую», — говорится в материале. Кроме того, за половину «боевой» надбавки в 100 тысяч гривен (около 2,7 тысяч долларов США) солдат ВСУ может числиться на передовой, однако в действительности служить на второй или третьей линиях фронта.

При этом, по данным издания, солдаты жалуются на трудности с получением данной выплаты в 100 тысяч гривен. По словам военных, командиры ссылаются на всевозможные бюрократические задержки, однако предлагают ускорить процесс оформления выплат за доплату.

Ранее украинский военнослужащий рассказал о проблемах с выплатами.