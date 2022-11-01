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08:13, 1 ноября 2022Бывший СССР

Украинский военный рассказал о потерях ВСУ и проблемах с выплатами

«Известия»: украинский военный Виталий заявил о потерях ВСУ и проблемах с выплатами

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинский военнослужащий по имени Виталий, который находится на лечении после контузии в одном из городов, подконтрольных украинским формированиям, рассказал «Известиям» о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и проблемах с выплатами.

По словам мужчины, до 24 февраля он работал водителем на стройке, однако «работа встала» и стройку закрыли. Виталий решил отправиться на фронт после того, как пообщался с теми, кто там уже был. Они рассказали ему, «там платят нормально». В военкомате украинцу пообещали «хорошие деньги». «Я с ребятами общался, некоторых жены послали туда, как на работу. Получается, я не один такой, кто только из-за денег пошел воевать», — вспоминает он.

«Когда мы были не на первой линии, то получали в пределах 30 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей по текущему курсу. — Примечание «Ленты.ру»). А когда попали на первую линию уже, то обещали нам зарплату в пределах 100 тысяч гривен (167 тысяч рублей по текущему курсу. — Примечание «Ленты.ру»», — рассказал Виталий.

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Однако выплаты поступали с задержками. «Нам платили через месяц — один месяц платят, на следующий ничего. Сколько раз мы ни узнавали, а что это, а как это, — в общем, все покрыто тайной и мраком. Ничего и спрашивать нельзя», — вспомнил украинский военный. При этом после контузии в начале сентября он получил 15 тысяч гривен (25 тысяч рублей по текущему курсу — Примечание «Ленты.ру») и уже второй месяц, находясь дома, он не получает свои деньги.

Говоря о том, как поступают телами погибших на поле боя, Виталий сообщил, что их забирают, если есть возможность. «Если нет возможности, то так они там и остаются. Как пропавших без вести их оформляют», — заявил он.

По его словам, порой начальство старается не отдавать приказы о сборе трупов, потому что, если человек числится без вести, семье компенсацию платить не надо. «Да, к сожалению, есть такое», — признал украинец. «Допустим, не могут забрать трупы — это раз. Я знаю, ребята там раненые были и не было возможности их забрать. Они пролежали больше суток и поумирали», — пояснил Виталий.

Ранее офицер Южного военного округа с позывным «Владимир» рассказал, что бойцы ВСУ деморализованы после последних попыток прорыва на запорожском направлении. По словам командира одного из артиллерийских подразделений, после попыток прорыва украинские военные понесли большие потери. Согласно радиоперехватам, бойцы ВСУ не хотят наступать из-за деморализации, их активность снижается.

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Марина Совина
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