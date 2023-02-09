Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина

Глава Бурятии Цыденов на выставке в Улан-Удэ купил себе ковер с портретом Путина

Глава Бурятии Алексей Цыденов купил себе ковер с портретом президента России Владимира Путина на выставке-ярмарке «Волшебный Белый месяц» в Улан-Удэ. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Мероприятие стартовало в Улан-Удэ 8 февраля. Цыденов вместе с представителями монгольской делегации осмотрел товары производителей обеих стран.

После приобретения глава Бурятии пояснил, что такой ковер производит монгольская текстильная компания. «Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет», — написал Цыденов в Telegram-канале.

В октябре 2022 года полиция Екатеринбурга задержала семь человек за растяжку на мосту с поздравлением Путину. До этого на Макаровском мосту появилась растяжка с поздравительной надписью в честь главы государства, который праздновал 70-летие.

В полиции Екатеринбурга тогда ситуацию предпочли не комментировать.