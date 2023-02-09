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16:37, 9 февраля 2023Наука и техника

В Солнечной системе выявили новую планету с кольцами

Nature: в Солнечной системе выявили новую планетарную систему с карликовой планетой

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Шеффилда выявили в Солнечной системе новую планету с кольцами. Результаты работы описываются в журнале Nature.

Речь идет о карликовой планете Квавар, располагающейся на самом краю Солнечной системы. Объект был впервые обнаружен еще в 2002 году, он вдвое меньше Плутона и вращается вокруг Солнца за Нептуном. Теперь с помощью современного оборудования HiPERCAM, установленного на крупнейшем в мире оптическом телескопе Gran Telescopio Canarias (GTC), у планеты удалось зафиксировать кольца.

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При этом ее кольца слишком малы и слабы, чтобы их можно было увидеть на снимке. Совершить открытие получилось благодаря наблюдению на фоне тени от звезды, которая возникла, когда Квавар заслонила светило в процессе своего цикла вращения. Событие длилось менее минуты, но за это время кольца создали помехи в свете, которые указали на их присутствие.

В Солнечной системе не слишком распространены кольцевые системы. Самыми известными являются кольца Сатурна, Юпитера, а затем Урана и Нептуна. Из малых планет обладают кольцами только Харикло и Хаумеа. Уникальность Квавара заключается в том, что она находится на расстоянии более семи планетарных радиусов. Это в два раза больше, чем то, что ранее считалось максимальным расстоянием в соответствии с «пределом Роша» — границей, внутри которой кольцевые системы могут существовать. Например, кольца Сатурна располагаются в пределах трех планетарных радиусов.

Новое исследование заставляет ученых переосмыслить теории образования колец.

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Елена Апазиди
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