В российской колонии произошел пожар с двумя погибшими заключенными

В Ростове-на-Дону в ИК-2 произошел пожар, двое заключенных погибли, один госпитализирован

В Ростове-на-Дону в исправительной колонии №2 (ИК-2) произошел пожар. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУФСИН России по Ростовской области.

По данным собеседника агентства, возгорание произошло на объекте коммунально-бытового обеспечения. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пламя, однако были найдены тела двух погибших заключенных. Еще одного мужчину госпитализировали с ожогами.

Ранее стало известно, что в Бурятии возбуждено уголовное дело после поджога отдела Следственного комитета России в селе Кырен. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Площадь пожара была небольшой, отметил источник. Никто не пострадал.