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17:58, 9 февраля 2023Бывший СССР

Российские военные заявили о постоянных артдуэлях при взятии позиций ВСУ

Замкомандир 9-й артбригады сообщил о постоянных артдуэлях при взятии украинских позиций

Фото: Madeleine Kelly / Globallookpress.com

Взятие позиций Вооруженных силы Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сопровождается постоянными артиллерийскими дуэлями. Об этом в беседе с журналистами заявил замкомандира 9-й бригады, интервью с военным опубликовали в Telegram-канале RT.

Собеседник канала отметил, что за девять месяцев бойцы ВСУ серьезно закрепились на своих позициях, однако российские военные практикуют различные тактические уловки для оттеснения противника.

«Выстрел куда надо — пять попаданий, потом пехота, которая находится на отдалении, начинает идти, в этот момент работают танком, чтобы [противнику] не было куда идти, а когда остается метров 50, ставим машину туда, где ее не видно», — сообщил замкомандира 9-й бригады.

Он добавил, что после того, как российские военные устанавливают контроль над позициями ВСУ, противник пытается провести штурм. По его словам, в среднем ВСУ предпринимают по три-четыре таких попыток, прежде чем «успокоиться».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией.

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Варвара Кошечкина
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