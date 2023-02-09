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12:49, 9 февраля 2023Россия

При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в Уфе при пожаре в кафе из-за взрыва газа

Кадр: МЧС России

В Уфе из-за взрыва газа в подвальном помещении кафе на улице Хаметова произошел пожар, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщает управление МЧС по Башкортостану в Telegram-канале.

По данным ведомства, за день до пожара в российском городе в подвальное помещение кафе привезли пропановый баллон, который впоследствии взорвался. В МЧС уточнили, что «пожару предшествовала резкая вспышка газовоздушной смеси». Пострадали четверо мужчин и девушка 20 лет.

Государственный пожарный надзор не проводил проверки в кафе, так как объект относился к малому бизнесу. Никто не жаловался на нарушения требований пожарной безопасности в здании, сообщили в МЧС.

9 февраля взрыв газа также произошел в пятиэтажке Новосибирска. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар. Погибли, по последним данным, пять человек, пострадали девять, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Анастасия Шейкина
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