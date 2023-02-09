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11:38, 9 февраля 2023Россия

Выросло число жертв взрыва в новосибирской пятиэтажке

Из-под завалов взорвавшегося в Новосибирске дома извлекли тело пятого погибшего

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Число жертв взрыва в новосибирской пятиэтажке выросло — из-под завалов извлекли тело пятого погибшего. Об этом сообщает ТАСС.

Экстренные службы продолжают работать на месте взрыва. Власти региона объявили о сборе гуманитарной помощи жителям поврежденного взрывом дома. Вещи первой необходимости принимаются в филиале новосибирского комплексного центра социального обслуживания на улице Дуси Ковальчук.

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар. Известно о девяти пострадавших, их госпитализировали.

Согласно заявлению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, основной причиной взрыва считается нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Ранее Следственный комитет снял на видео последствия взрыва.

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Марк Леонов
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