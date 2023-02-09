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09:53, 9 февраля 2023Россия

Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Новосибирске показали на видео

СК показал на видео последствия взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске

Последствия взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске показали на видео. Кадры в четверг, 9 февраля, появились в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Следователи продолжают работу на месте ЧП.

О взрыве в пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир. Сначала сообщалось об одном погибшем, позднее — что их число выросло до двух.

Ранее в сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва.

Евгения Куликова
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