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07:49, 9 февраля 2023Россия

Появилось видео с моментом взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске

РЕН ТВ опубликовал видео с моментом взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске

В сети появились кадры, предположительно, с моментом взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Запись сделана уличной камерой недалеко от места взрыва. На кадрах видно, яркую вспышку, которая заставляет остановиться проходящую мимо женщину. Также срабатывает сигнализация припаркованного автомобиля.

О взрыве бытового газа в жилой пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых располагается по 15 квартир.

По последним данным, из-за взрыва погиб один человек, еще восемь пострадали. По словам главы регионального МЧС Виктора Орлова, под завалами дома могут находиться еще как минимум три человека. Сейчас экстренные службы обзванивают и ищут всех жильцов пофамильно, сверяют списки.

Константин Лысяков
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