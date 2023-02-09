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07:19, 9 февраля 2023Россия

Врачи спасли считавшегося погибшим при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске

В МЧС сообщили, что врачам удалось спасти считавшегося погибшим при взрыве в Новосибирске

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

По последним данным, при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске погиб один человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов, пишет «Интерфакс».

«Одного "откачали" в больнице, поэтому, по уточненным данным в настоящее время один погибший и восемь пострадавших», — сказал он.

Ранее Орлов сообщил, что под завалами дома могут находиться еще как минимум три человека. По его словам, экстренные службы сейчас обзванивают и ищут всех жильцов пофамильно, сверяют списки.

Взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске произошел утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых располагается по 15 квартир. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Константин Лысяков
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