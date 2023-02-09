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06:18, 9 февраля 2023Россия

Раскрыты подробности о взрыве газа в Новосибирске

СУ СК заявил об обрушении двух подъездов жилого дома в Новосибирске после взрыва газа

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

СУ СК России по Новосибирской области сообщил, что после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушились два подъезда. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие установило, что« в результате хлопка газовоздушной смеси» произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома на улице Линейной в Новосибирске. «Количество пострадавших уточняется», — подчеркнули в СУ СК. Согласно последним данным, два человека погибли, еще шесть пострадали. Завалы дома разбирают.

На месте происшествия ведут работу следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и криминалисты СУ СК России по Новосибирской области, которых координирует лично исполняющий обязанности руководителя управления Виталий Зарипов.

«В связи с обрушением части жилого дома в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — отметили в ведомстве. Максимальное наказание — лишение свободы на 10 лет.

Ранее сообщалось, что подъезд жилого дома в Новосибирске обрушился из-за взрыва газа. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все необходимые спасательные работы проводятся.

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Марина Совина
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