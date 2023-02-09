В МЧС рассказали о поиске еще трех жителей взорвавшегося дома в Новосибирске

Под завалами дома после взрыва газа в Новосибирске могут оставаться три человека

Минимум три человека могут находиться под завалами после взрыва газа в жилом доме Новосибирска. Об этом рассказал начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, пишет ТАСС.

Как уточнил политик, экстренные службы сейчас обзванивают и ищут всех жильцов пофамильно, сверяют списки. «Есть предположение, что как минимум три человека под завалами», — подчеркнул он.

После взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске утром в четверг, 9 февраля, обрушились два подъезда. Следователи уточнили, что «в результате хлопка газовоздушной смеси» произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома на улице Линейной.

После взрыва газа в доме вспыхнул пожар на площади порядка 300 квадратных метров. .