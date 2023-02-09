Власти озвучили основную версию взрыва в пятиэтажке в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Травников: основная причина взрыва в пятиэтажке — газ

Основной версией взрыва в жилой пятиэтажке в Новосибирске является нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Такую причину взрыва озвучил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, его слова приводит РИА Новости.

«Основная версия — это нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Ну, а кто в этом виновен, следственные органы разберутся. Дом газифицирован с момента постройки», — заявил представитель власти.

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар.

Официально подтверждена гибель трех человек. Еще девять пострадали, их госпитализировали. При этом Telegram-канал 112 сообщает о гибели четырех жителей дома.

Ранее Следственный комитет снял на видео последствия взрыва.

