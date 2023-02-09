В российском регионе произошел разлив нефти

В Волгоградской области произошел разлив нефти на двух тысячах квадратных метров

В Волгоградской области обнаружили отходы нефтепродуктов и стройматериалов. Площадь загрязнения оценили более чем в две тысячи квадратных метров. О происшествии сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Разлив нефтепродуктов произошел неподалеку от железнодорожной станции Котлубань в четверг, 9 февраля.

«Выявлен факт загрязнения почвы отходами битума нефтяного и отходами от сноса и разборки зданий», — рассказали авторы сообщения.

Специалисты, проводившие проверку территории, а также отбор почвы и отходов, оценили площадь загрязнения в 2,1 тысячи квадратных метров. По результатам анализа в лаборатории стало известно, что содержание нефтепродуктов в почве оказалось в пять раз выше нормы, а ущерб, нанесенный ей, составил более семи миллионов рублей. Информация о факте происшествия была направлена в Волгоградскую транспортную прокуратуру, чтобы определить и наказать виновных.

В январе стало известно о том, что после крупной аварии на нефтяном трубопроводе в Омской области произошел разлив сырой нефти. В пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по региону уточнили, что площадь разлива нефти объемом 60 кубических метров составила 200 квадратных метров.

