В российском регионе произошел разлив нефти

После аварии на нефтяном трубопроводе в Омской области произошел разлив нефти

После крупной аварии на нефтяном трубопроводе в Омской области произошел разлив сырой нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление (ГУ) МЧС России по региону.

«Авария произошла севернее деревни Луговая Омского района Омской области в результате разгерметизации трубопровода 27 января», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что площадь разлива нефти объемом 60 кубических метров составила 200 квадратных метров. По данным источника издания в силовых структурах, трубопровод принадлежит компании «Транснефть — Западная Сибирь».

После аварии была произведена очистка рабочего котлована, в месте утечки установили заглушку, а загрязненный участок рекультивировали. Специалисты проводят работы по обезвреживанию затронутой разливом территории и оценивают вред, причененный окружающей среде. Ход предварительного расследования под свой контроль взяла областная прокуратура.

Ранее в Республике Коми бобровая плотина помогла избежать загрязнения воды в ручье Кычан после разгерметизации нефтепровода Ухта — Ярославль. Загрязнение затронуло 0,8 гектара лесного фонда.