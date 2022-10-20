В России бобры спасли реку от разлива нефти

В Коми бобровая платина защитила водоем от разлива нефти

В Республике Коми бобровая плотина не допустила загрязнения воды в ручье Кычан после разгерметизации нефтепровода Ухта — Ярославль, который обслуживает «Транснефть-Север». Об этом рассказала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич, пишет ТАСС.

По ее словам, угрозы попадания нефтепродуктов в питьевую воду сейчас нет. «Нас защитили бобры. Благодаря их старой плотине утечки нефти в водный объект удалось избежать. Сейчас там только радужная пленка, загрязнений не наблюдается. Компанией установлены все боны, защитные барьеры, используются сорбенты», — рассказала министр.

Киселевич отметила, что загрязнение затронуло 0,8 га лесного фонда. Для ликвидации последствий разлива привлечены 138 единиц техники и 289 специалистов «Транснефть-Север». Точные причины инцидента установит комиссия.

Об аварии на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль в Княжпогостском районе Коми стало известно 16 октября. Предварительно, в результате разгерметизации вылилось около 100 кубических метров нефтепродуктов. Глава региона Владимир Уйба заверил, что угрозы населению нет.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что очистка Арктики от скопившегося там за годы освоения мусора может занять до шести лет. По ее словам, дикие животные региона живут в окружении опасных отходов, которые остались от человека.

