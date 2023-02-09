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16:15, 9 февраля 2023Путешествия

Пьяный пассажир предложил стюардессе застегнуть ему ремень и пошел под суд

Пассажир рейса easyJet напился, схватил стюардессу за талию и избежал тюрьмы

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Пьяный пассажир самолета easyJet приставал к стюардессе, предложил ей застегнуть его ремень безопасности и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 37-летний Роберт Шелдон (Robert Sheldon) из Кардиффа смог избежать тюрьмы и был приговорен судом Бристоля к 18-недельному условному сроку и шестимесячному лечению от алкогольной зависимости. Его также обязали выплатить 650 фунтов стерлингов (57,5 тысячи рублей) бортпроводнице, пожаловавшейся на сексуальное насилие с его стороны.

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Согласно данным расследования, инцидент произошел летом прошлого года. Шелдон летел из Турции в Бристоль и перед рейсом выпил полбутылки водки. Пьяный мужчина начал нарушать порядок в самолете, а также схватил одну из стюардесс за талию. После этого он высунул ногу в проход самолета, чтобы другой бортпроводник споткнулся и упал.

В суде Шелдон полностью признал свою вину и рассказал суду о своем «крайнем раскаянии» и тяжелых жизненных обстоятельствах. Выяснилось, что ему необходима серьезная операция в связи с проблемами со здоровьем. Суд учел все эти факты во время вынесения приговора.

Ранее опытная стюардесса одной из ведущих британских авиакомпаний назвала британцев нацией с самым агрессивным поведением на борту самолета. Бортпроводница Кристина Галвидайт рассказала, что пассажиры из Британии всегда ведут себя грубо и много выпивают как до полета, так и на борту.

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Зарина Дзагоева
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